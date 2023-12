Visite à la lanterne 1 Place Robert Fernier Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans Visite à la lanterne 1 Place Robert Fernier Ornans, 3 janvier 2024, Ornans. Ornans Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 17:30:00

fin : 2024-01-03 . Visite autour de l’exposition Delacroix s’invite chez Courbet

Avec une médiatrice du musée Courbet La nuit tombée, après le départ des derniers visiteurs, profitez d’une visite exclusive de l’exposition Delacroix s’invite chez Courbet.

Venez vivre une expérience insolite et laissez-vous guider à la lueur des lanternes pour découvrir l’exposition sous un nouveau jour. Durée : 1 heure environ EUR.

1 Place Robert Fernier Musée Courbet

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par COORDINATION DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Ornans Autres Code postal 25290 Lieu 1 Place Robert Fernier Adresse 1 Place Robert Fernier Musée Courbet Ville Ornans Departement Doubs Lieu Ville 1 Place Robert Fernier Ornans Latitude 47.10487 Longitude 6.1477 latitude longitude 47.10487;6.1477

1 Place Robert Fernier Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/