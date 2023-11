VIDE GRENIERS 1 Place René Medernach Hettange-Grande, 9 décembre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

L’association des parents d’élèves de Soetrich organise un vide grenier.

L’occasion idéale de dénicher ce dont vous avez besoin à petit prix.

Buvette et petite restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-09 08:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

1 Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



The Soetrich parents’ association is organizing a garage sale.

The ideal opportunity to find what you need at low prices.

Refreshments and snacks on site.

La asociación de padres Soetrich organiza una venta de garaje.

La ocasión ideal para encontrar lo que necesitas a bajo precio.

Refrescos y tentempiés in situ.

Die Elternvereinigung der Soetrich-Schule organisiert einen Flohmarkt.

Die ideale Gelegenheit, alles, was Sie brauchen, zu einem günstigen Preis zu finden.

Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

