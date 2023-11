MARCHÉ DU FAIT MAIN 1 Place René Medernach Hettange-Grande, 3 décembre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

L’APEGP organise la sixième édition de son Marché du Fait-Main.

Venez découvrir les talents des artisans et des créateurs locaux et soutenez leur travail.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 0 EUR.

1 Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



APEGP organizes the sixth edition of its Marché du Fait-Main.

Come and discover the talents of local artisans and creators, and support their work.

La APEGP organiza la sexta edición de su Marché du Fait-Main.

Venga a descubrir el talento de los artesanos y diseñadores locales y apoye su trabajo.

Die APEGP veranstaltet zum sechsten Mal ihren Handmade-Markt.

Entdecken Sie die Talente der lokalen Handwerker und Designer und unterstützen Sie ihre Arbeit.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS