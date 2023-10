BOOM D’HALLOWEEN 1 Place René Medernach Hettange-Grande, 28 octobre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

Participez à la Boom d’Halloween organisée par le G.I.P.E d’Hettange-Grande.

Qui dit Halloween, dit costume, alors préparez vos meilleurs déguisements pour le concours qui aura lieu à 18h. Il sera organisé selon trois catégories :

– maternelle, CP, CE1,

– CE2, CM1, CM2, Ado,

– Adulte.

Pour la restauration des crêpes seront vendues pour le goûter et pour la soirée ce sera burger et potatoes mais uniquement en pré-vente. Demandez le bon de commande à l’association !. Tout public

Samedi 2023-10-28 16:00:00 fin : 2023-10-28 22:00:00. 0 EUR.

1 Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



Take part in the Halloween Boom organized by the G.I.P.E d’Hettange-Grande.

Halloween means costume, so get your best disguises ready for the competition at 6pm. There will be three categories:

– kindergarten, CP, CE1,

– CE2, CM1, CM2, Ado,

– Adult.

Pancakes will be sold for the snack, and there will be burgers and potatoes for the evening, but only in advance. Ask the association for the order form!

Participe en el Boom de Halloween organizado por el G.I.P.E d’Hettange-Grande.

Halloween es sinónimo de disfraces, así que prepara tus mejores disfraces para el concurso de las 18.00 h. Habrá tres categorías:

– guardería, CP, CE1,

– CE2, CM1, CM2, Ado,

– Adultos.

Se venderán tortitas para la merienda, y habrá hamburguesas y patatas para la noche, pero sólo con antelación. ¡Pide la hoja de pedido a la asociación!

Nimm am Halloween-Boom teil, der von der G.I.P.E. in Hettange-Grande organisiert wird.

Wer Halloween sagt, sagt auch Kostüm. Bereiten Sie also Ihre besten Verkleidungen für den Wettbewerb vor, der um 18 Uhr stattfindet. Er wird in drei Kategorien organisiert:

– vorschule, CP, CE1,

– CE2, CM1, CM2, Ado,

– Erwachsene.

Für die Verpflegung werden Crêpes als Snack verkauft und am Abend gibt es Burger und Potatoes, aber nur im Vorverkauf. Bitte fordern Sie den Bestellschein beim Verein an!

