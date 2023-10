FÊTE DE LA BIÈRE 1 Place René Medernach Hettange-Grande, 21 octobre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

La Fête de la bière se délocalise à Hettange-Grande !

Le club de handball vous invite à célébrer la boisson dorée lors d’une soirée animée par le groupe Cap 2000.

Au menu, une choucroute quatre viandes accompagnée d’un bon dessert et d’un café. Les boissons ne sont pas comprises dans le menu.

Venez passer une belle soirée inspirée de la célèbre Oktoberfest allemande et régalez vous !

Inscription et règlement avant le 17 octobre, places limitées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.. Tout public

Samedi 2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . 29 EUR.

1 Place René Medernach

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



The Beer Festival moves to Hettange-Grande!

The handball club invites you to celebrate the golden drink with an evening of entertainment by the group Cap 2000.

On the menu: a four-meat sauerkraut with dessert and coffee. Drinks are not included in the menu.

Come and enjoy an evening inspired by the famous German Oktoberfest!

Registration and payment by October 17, places are limited.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

¡La Fiesta de la Cerveza llega a Hettange-Grande!

El club de balonmano te invita a celebrar la bebida dorada con una velada amenizada por el grupo Cap 2000.

En el menú: chucrut de cuatro carnes con un delicioso postre y café. Las bebidas no están incluidas en el menú.

Ven a disfrutar de una velada inspirada en la famosa Oktoberfest alemana

Inscripción y pago antes del 17 de octubre, las plazas son limitadas.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

Das Bierfest wird nach Hettange-Grande verlegt!

Der Handballverein lädt Sie ein, das goldene Getränk an einem Abend zu feiern, der von der Band Cap 2000 musikalisch umrahmt wird.

Auf dem Menüplan steht ein Sauerkraut mit vier Fleischsorten, begleitet von einem guten Dessert und einem Kaffee. Die Getränke sind nicht im Menü enthalten.

Verbringen Sie einen schönen Abend, der vom berühmten deutschen Oktoberfest inspiriert ist, und lassen Sie es sich schmecken!

Anmeldung und Bezahlung bis zum 17. Oktober, begrenzte Plätze.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

