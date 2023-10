SALON DE L’ARTISANAT 1 Place René Medernach Hettange-Grande, 8 octobre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

L’Association MaMaion organise son premier salon de l’artisanat et de la vente à domicile, de quoi découvrir de nouveaux produits et vous faire plaisir.

Plus de vingt exposants seront là pour vous présenter leur production. D’un côté vous trouverez des produits artisanaux réalisés proche de chez vous et d’un autre vous pourrez (re)découvrir des enseignes de vente à domicile. Parmi-elle, la marque de mode Captain Tortue qui fera même deux défilés à 11h et 15h. L’occasion idéale pour découvrir la marque et ses vêtements.

Une restauration et une buvette seront disponible sur place.

Les bénéfices seront reversés à l’association, venez nombreux pour la soutenir.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 0 EUR.

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



The MaMaion Association is organizing its first arts and crafts and home sales fair, where you can discover new products and treat yourself.

Over twenty exhibitors will be on hand to present their wares. On the one hand, you’ll find handcrafted products made close to home, and on the other, you’ll be able to (re)discover home sales brands. Among them, the fashion brand Captain Tortue, which will even be doing two fashion shows at 11am and 3pm. The perfect opportunity to discover the brand and its clothes.

Food and refreshments will be available on site.

Profits will be donated to the association, so come one, come all to support it.

La Asociación MaMaion organiza su primera feria de artesanía y compras para el hogar, en la que podrá descubrir nuevos productos y darse un capricho.

Más de veinte expositores presentarán sus productos. Por un lado, encontrarás productos artesanales hechos cerca de casa y, por otro, podrás (re)descubrir marcas para comprar en casa. Una de ellas es la marca de moda Captain Tortue, que organizará dos desfiles a las 11h y a las 15h. La ocasión perfecta para descubrir la marca y sus prendas.

Habrá comida y refrescos in situ.

Todos los beneficios se destinarán a la asociación, así que no se olvide de acudir en masa para apoyarla.

Der Verein MaMaion organisiert seine erste Handwerks- und Hausverkaufsmesse. Hier können Sie neue Produkte entdecken und sich selbst verwöhnen.

Mehr als zwanzig Aussteller sind vor Ort, um Ihnen ihre Produkte zu präsentieren. Auf der einen Seite finden Sie handwerkliche Produkte, die in Ihrer Nähe hergestellt werden, und auf der anderen Seite können Sie Haustürgeschäfte (wieder)entdecken. Dazu gehört auch die Modemarke Captain Tortue, die sogar zwei Modenschauen um 11 Uhr und 15 Uhr veranstaltet. Die ideale Gelegenheit, die Marke und ihre Kleidung kennenzulernen.

Vor Ort werden Speisen und Getränke angeboten.

Die Gewinne gehen an den Verein, kommen Sie also zahlreich, um ihn zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT CATTENOM ET ENVIRONS