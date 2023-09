CHRISTMAS IS SWING 1 place rené iametti Wissous Catégories d’Évènement: Essonne

Wissous CHRISTMAS IS SWING 1 place rené iametti Wissous, 9 décembre 2023, Wissous. Wissous,Essonne A Noël on swing au Saint-ex !.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

1 place rené iametti Espace culturel Antoine de Saint Exupéry

Wissous 91320 Essonne Île-de-France



Christmas swing at the Saint-ex! Columpio navideño en Saint-ex An Weihnachten swingt man im Saint-ex! Mise à jour le 2023-06-21 par Destination Paris-Saclay Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Wissous Autres Lieu 1 place rené iametti Adresse 1 place rené iametti Espace culturel Antoine de Saint Exupéry Ville Wissous Departement Essonne Lieu Ville 1 place rené iametti Wissous latitude longitude 48.734901;2.324783

1 place rené iametti Wissous Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissous/