SIMON CHENET 1 place rené iametti Wissous, 18 novembre 2023, Wissous.

Wissous,Essonne

Simon CHENET, guitariste aux influences swing, afro-latine, surf-rock et musette, a été invité à jouer ses compositions instrumentales sur les 5 continents dans de prestigieux festivals de jazz, de guitare ou de musique du monde.

Son concert démarre chill.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. .

1 place rené iametti Espace culturel Antoine de Saint Exupéry

Wissous 91320 Essonne Île-de-France



Simon CHENET, a guitarist with swing, Afro-Latin, surf-rock and musette influences, has been invited to perform his instrumental compositions on all 5 continents at prestigious jazz, guitar and world music festivals.

His concert kicks off chill

Simon CHENET, guitarrista con influencias swing, afrolatinas, surf-rock y musette, ha sido invitado a tocar sus composiciones instrumentales en los 5 continentes en prestigiosos festivales de jazz, guitarra y músicas del mundo.

Su concierto arranca chill

Simon CHENET, ein Gitarrist mit Einflüssen aus Swing, Afro-Latin, Surf-Rock und Musette, wurde eingeladen, seine Instrumentalkompositionen auf allen fünf Kontinenten bei renommierten Jazz-, Gitarren- und Weltmusikfestivals zu spielen.

Sein Konzert startet chillig

Mise à jour le 2023-06-21 par Destination Paris-Saclay