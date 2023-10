Sorcières et Guérisseurs à travers les Plantes 1 Place Rantian Gannat, 1 septembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire « Sorcières et Guérisseurs à travers les Plantes » ainsi que les collections permanentes au sein du musée..

2023-09-01 14:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

1 Place Rantian Musée municipal Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the new temporary exhibition « Witches and Healers through Plants », as well as the museum’s permanent collections.

Venga a descubrir la nueva exposición temporal « Brujas y curanderos a través de las plantas », así como las colecciones permanentes del museo.

Entdecken Sie die neue Sonderausstellung « Hexen und Heiler durch Pflanzen » sowie die ständigen Sammlungen im Museum.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme Val de Sioule