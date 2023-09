C’est le retour de la Journée du Matrimoine à La Pratique ! 1 Place Pillain Vatan, 17 septembre 2023, Vatan.

Vatan,Indre

Cette année, nous vous proposons une rencontre intitulée Femmes d’aujourd’hui, elles inventent demain, suivie d’un spectacle de théâtre musical, avant de conclure par un moment convivial autour d’un pot. Cette journée est organisée en partenariat avec le collectif HF Centre-Val de Loire..

Dimanche 2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

1 Place Pillain

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



This year’s event is entitled Femmes d’aujourd’hui, elles inventent demain (Women of today, inventing tomorrow), followed by a musical theater performance, before concluding with a convivial drink. This event is organized in partnership with the HF Centre-Val de Loire collective.

Este año organizamos un encuentro titulado Femmes d’aujourd’hui, elles inventent demain (Mujeres de hoy, ellas inventan mañana), seguido de una representación de teatro musical, antes de concluir con una copa de convivencia. Este acto está organizado en colaboración con el colectivo HF Centre-Val de Loire.

In diesem Jahr bieten wir Ihnen ein Treffen mit dem Titel Femmes d’aujourd’hui, elles inventent demain an, gefolgt von einer Musiktheateraufführung und einem abschließenden gemütlichen Beisammensein bei einem Umtrunk. Dieser Tag wird in Partnerschaft mit dem Kollektiv HF Centre-Val de Loire organisiert.

