Joseph Calleja en concert dans l’Eglise Collégiale de Saint-Emilion 1 Place Pierre Meyrat Saint-Émilion, 16 septembre 2023, Saint-Émilion.

Saint-Émilion,Gironde

Joseph Calleja en concert, le samedi 16 septembre pour une représentation exceptionnelle dans l’Eglise Collégiale de Saint-Emilion, à l’occasion du célèbre Ban des Vendanges !

Il sera accompagné de Lada Bockova (Soprano) et Morgane Fauchois-Prado (Pianiste).

Venez partager un moment hors du temps en assistant au récital donné par Joseph Calleja dans cette église datant du XIIème siècle et classée Monument Historique..

2023-09-16

1 Place Pierre Meyrat Eglise Collégiale de Saint-Emilion

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Joseph Calleja in concert on Saturday, September 16 for an exceptional performance in the Eglise Collégiale in Saint-Emilion, on the occasion of the famous Ban des Vendanges!

He will be accompanied by Lada Bockova (soprano) and Morgane Fauchois-Prado (pianist).

Come and share a timeless moment as Joseph Calleja performs in this listed 12th-century church.

Joseph Calleja en concierto el sábado 16 de septiembre para una actuación excepcional en la Colegiata de Saint-Emilion, ¡con motivo del famoso Ban des Vendanges!

Le acompañarán Lada Bockova (soprano) y Morgane Fauchois-Prado (pianista).

Venga a compartir un momento intemporal con Joseph Calleja, que ofrecerá un recital en esta iglesia del siglo XII, declarada Monumento Histórico.

Joseph Calleja gibt am Samstag, dem 16. September, ein Konzert für eine außergewöhnliche Aufführung in der Stiftskirche von Saint-Emilion anlässlich des berühmten Ban des Vendanges (Weinlesefest)!

Er wird von Lada Bockova (Sopran) und Morgane Fauchois-Prado (Pianistin) begleitet.

Erleben Sie einen zeitlosen Moment, wenn Joseph Calleja in dieser als historisches Monument klassifizierten Kirche aus dem 12.

