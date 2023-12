TOD- Théâtre d’Objets Décomposés 1 Place Pierre Mendès France Talant, 26 mars 2024, Talant.

Début : 2024-03-26 14:30:00

fin : 2024-03-26 15:30:00

Théâtre d’Objets Décomposés

Tel un marginal céleste, un homme entre en scène et se déleste de ses frusques. Il n’accordera que soixante minutes, pas une de plus. Pourtant, il a des choses à dire, treize histoires pour être exact.

Dans sa valise, des vinyles introduisent une galerie de personnages et de situations décalés : le laveur de cer-veaux, l’homme poursuivi par un cheval, le coureur qui ne peut plus s’arrêter, l’illusionniste qui fait disparaître le monde…

C’est à vous, spectateur, que revient la sélection des scènes auxquelles vous allez assister. Vous ne pourrez les voir toutes, il faudra faire des choix. TOD (Théâtre d’Objets Décomposés) est une pièce à géométrie variable. Menée par un seul comédien, chaque représentation est l’occasion d’un nouveau corpus de textes, tableaux et rêveries inquiétants, conversations ou monologues étranges, empreints de surréalisme, de poésie et d’absurde.

Sous la direction artistique de Max Legoubé et à la lumière de l’œuvre de Matei Visniec, la Compagnie Sans Soucis convoque les arts du théâtre, de la marionnette et de l’objet et invite le spectateur à voir l’âme humaine avec humour et dérision.

1 Place Pierre Mendès France Espace Georges Brassens

Talant 21240 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



