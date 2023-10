CINÉMA EN COPARY – LE MANOIR HANTÉ 1 Place Pierre Gaxotte Revigny-sur-Ornain, 27 octobre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

LE MANOIR HANTÉ – Comédie, Fantastique, Famille, Aventure de Justin Simien, par Katie Dippold.

Avec Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson.

Sortie le 26 juillet 2023 (2h02 min) – Tous publics.

L’histoire : Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison.

Tarifs résident pour les habitants de la COPARY sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Adultes : 6 €, tarif résident 4€ / Tarif jeune – de 14 ans : 4.50 €, tarif résident 2,5 €

Tarif réduit pour les – 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants (sur présentation d’un justificatif officiel à jour) : 5,50 €, tarif résident 3,5 €.

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr. Tout public

Vendredi 2023-10-27 18:15:00 fin : 2023-10-27 . 6 EUR.

1 Place Pierre Gaxotte Mairie

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



THE HAUNTED MANOR – Comedy, Fantasy, Family, Adventure by Justin Simien, by Katie Dippold.

With Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson.

Released July 26, 2023 (2h02 min) – All audiences.

The story: Based on the legendary Disneyland attraction, THE HAUNTED MANOR tells the story of a mother and son who hire a team of pseudo-experts to help them hunt down the various ghosts and spectres haunting their home.

Resident rates for COPARY residents on presentation of proof of address less than 3 months old.

Adults: 6 ?, resident rate 4? / Youth rate – 14 years: 4.50 ?, resident rate 2.5 ?

Reduced rate for under-16s, unemployed, students (on presentation of up-to-date official proof): 5.50 ?, resident rate 3.5 ?.

Reservations recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr

THE HAUNTED MANOR – Comedia, Fantasía, Familia, Aventura de Justin Simien, por Katie Dippold.

Con Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson.

Estrenada el 26 de julio de 2023 (2h02 min) – Todos los públicos.

La historia: Basada en la legendaria atracción de Disneyland, LA Mansión Embrujada cuenta la historia de una madre y su hijo que contratan a un equipo de pseudoexpertos para que les ayuden a cazar a los diversos fantasmas y espectros que rondan su casa.

Tarifas para residentes de COPARY previa presentación de un justificante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad.

Adultos: 6€, residentes: 4€ / Jóvenes menores de 14 años: 4,50€, residentes: 2,5€

Tarifa reducida para menores de 16 años, solicitantes de empleo y estudiantes (previa presentación de un justificante oficial actualizado): 5,50 €, tarifa de residente: 3,5 €.

Se recomienda reservar por teléfono o correo electrónico a culture@copary.fr

THE HOUSED MANOIR – Komödie, Fantasy, Familie, Abenteuer von Justin Simien, von Katie Dippold.

Mit Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson.

Kinostart: 26. Juli 2023 (2h02 min) – Alle Altersgruppen.

Die Geschichte: Inspiriert von der legendären Attraktion in den Disneyland-Parks, erzählt DIE SPUCKENDE MANAGER die Geschichte einer Mutter und ihres Sohnes, die ein Team von Pseudo-Experten engagieren, um ihnen dabei zu helfen, die verschiedenen Geister und Gespenster zu vertreiben, die in ihrem Haus spuken.

Residententarife für Einwohner der COPARY gegen Vorlage eines Wohnsitznachweises, der nicht älter als 3 Monate sein darf.

Erwachsene: 6 ?, Residententarif 4 ? / Jugendtarif – 14 Jahre: 4.50 ?, Residententarif 2,5 ?

Ermäßigter Preis für Personen unter 16 Jahren, Arbeitsuchende, Studenten (gegen Vorlage eines aktuellen amtlichen Nachweises): 5,50 ?, Residententarif 3,5 ?

Reservierungen werden per Tel. oder E-Mail an culture@copary.fr empfohlen

