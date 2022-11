Grand ptit bal de villandraut 1, Place Paul Dunesme, Villandraut (33)

Grand ptit bal de villandraut 1, Place Paul Dunesme, Villandraut (33), 19 novembre 2022, . Grand ptit bal de villandraut Samedi 19 novembre, 15h30 1, Place Paul Dunesme, Villandraut (33)

10

avec Trans’bal. et Duo Tanghe Coudroy 1, Place Paul Dunesme, Villandraut (33) 1, Place Paul Dunesme, 33730 Villandraut, France [{« link »: « mailto:asso.entrad@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38666 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’Extra bal de du ptit bal de Villadraut les tarifs: 10€ Entree Bal. 21h bal + stage 15€ plein tarif et 12€ tarif reduit tarif reduit (pour les adhérents,étudiants,chomeur) :7€ le bal et 10€ bal+ stage 15h30-18h:stage de danse suédoises animé par Martin Coudroy (inscription sur asso.entrad@gmail.com posibiliter d’ auberge espagnole pour les stagiaires de danse sur place. 21h :bal avec Trans’bal puis duo Tanghe/coudroy Organisation :asso En’Trad source : événement Grand ptit bal de villandraut publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T15:30:00+01:00

2022-11-20T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu 1, Place Paul Dunesme, Villandraut (33) Adresse 1, Place Paul Dunesme, 33730 Villandraut, France Age maximum 110 lieuville 1, Place Paul Dunesme, Villandraut (33)

1, Place Paul Dunesme, Villandraut (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//