Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18

fin : 2024-10-19 . Le festival Carnavalorock fait son retour avec une programmation des plus alléchantes !

Premiers noms : Ultra Vomit, Crisix, Burning Heads .

1 Place Octave Brilleaud Salle de Robien

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

