Weekend des FRAC : Un·e ami·e / une œuvre 1 Place Museux Reims, 19 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Des membres de l’association des Amis du FRAC et des étudiant·es de la Classe Préparatoire aux études supérieures, classe d’approfondissement en arts plastiques du Lycée Jean-Baptiste Colbert de Reims, choisissent chacun·une une œuvre de l’exposition pour partager avec vous leur coup de cœur.

Une nouvelle façon, plus singulière et personnelle de découvrir les œuvres !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

1 Place Museux FRAC Champagne-Ardenne

Reims 51100 Marne Grand Est



Members of the Friends of the FRAC association and students from the Classe Préparatoire aux études supérieures, a class for advanced studies in visual arts at the Lycée Jean-Baptiste Colbert in Reims, each choose a work from the exhibition to share with you their favorite

A new, more singular and personal way to discover the works!

Los miembros de la asociación de Amigos del FRAC y los alumnos de la Classe Préparatoire aux études supérieures, una clase avanzada de arte del Lycée Jean-Baptiste Colbert de Reims, han elegido cada uno una obra de la exposición para compartir con usted su favorita.

Una forma nueva y más personal de descubrir las obras

Mitglieder des Vereins der Freunde des FRAC und Schüler/innen der Classe Préparatoire aux études supérieures, Vertiefungsklasse in Bildender Kunst am Lycée Jean-Baptiste Colbert in Reims, wählen jeweils ein Werk aus der Ausstellung aus, um ihre Lieblingswerke mit Ihnen zu teilen.

Eine neue, einzigartigere und persönlichere Art, die Werke zu entdecken!

