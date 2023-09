Semaine Bleue : Visite guidée de Sciences Po 1 Place Museux Reims, 21 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’ancienne résidence des Jésuites (XVIIème siècle) renferme notamment une sublime bibliothèque, chef-d’œuvre de l’art baroque français orné de guirlandes, de volutes et d’angelots. Dans le réfectoire orné de boiseries, il est possible découvrir des peintures de Jean Hélart retraçant la vie de Saint Ignace de Loyola et de Saint François-Xavier.

Aujourd’hui, elle abrite les locaux de Sciences-Po et du Frac..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 15:30:00. .

1 Place Museux Sciences Po

Reims 51100 Marne Grand Est



The former Jesuit residence (17th century) boasts a sublime library, a masterpiece of French Baroque art adorned with garlands, scrolls and cherubs. The wood-panelled refectory features paintings by Jean Hélart depicting the lives of Saint Ignatius of Loyola and Saint Francis Xavier.

Today, the building is home to Sciences-Po and the Frac.

La antigua residencia de los jesuitas (siglo XVII) alberga una sublime biblioteca, obra maestra del arte barroco francés adornada con guirnaldas, volutas y querubines. En el refectorio con paneles de madera, se pueden admirar pinturas de Jean Hélart que representan las vidas de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier.

Actualmente es la sede de Sciences-Po y del Frac.

Die ehemalige Residenz der Jesuiten (17. Jh.) beherbergt unter anderem eine erhabene Bibliothek, ein Meisterwerk des französischen Barocks, das mit Girlanden, Voluten und Engelchen verziert ist. Im holzgetäfelten Refektorium sind Gemälde von Jean Hélart zu sehen, die das Leben des Heiligen Ignatius von Loyola und des Heiligen Franz Xaver darstellen.

Heute befinden sich hier die Räumlichkeiten von Sciences-Po und des Frac.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme du Grand Reims