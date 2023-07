Visite en Langue des Signes Française – Exposition Dans un pays lointain… 1 Place Museux Reims, 7 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le FRAC Champagne Ardenne vous invite à une visite guidée de l’exposition Dans un pays lointain… en compagnie d’un·e médiateur·trice et d’un·e interprète en Langue des Signes Française..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

1 Place Museux FRAC Champagne-Ardenne

Reims 51100 Marne Grand Est



FRAC Champagne Ardenne invites you to a guided tour of the exhibition Dans un pays lointain… in the company of a mediator and a French sign language interpreter.

El FRAC Champagne Ardenne le invita a realizar una visita guiada a la exposición Dans un pays lointain… en compañía de un mediador y un intérprete de lengua de signos francesa.

Das FRAC Champagne Ardenne lädt Sie zu einer Führung durch die Ausstellung Dans un pays lointain… in Begleitung eines/einer Mediators/in und eines/einer Dolmetschers/in für französische Gebärdensprache (Langue des Signes Française) ein.

