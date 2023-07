Journées européennes du patrimoine : Un public en or ! 1 Place Museux Reims, 17 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Venez expérimenter l’espace Bouge ton FRAC à travers un jeu qui vous permettra de découvrir l’institution et sa collection de façon originale, décalée et ludique. Spectateur·trice

ou participant·e, testez vos connaissances et laissez libre cours à votre imagination. Perdant·e ou gagnant·e, chaque participant·e repartira avec un petit souvenir de son passage.

Envoyez un mail pour assister ou participer au jeu..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

1 Place Museux FRAC Champagne-ardenne

Reims 51100 Marne Grand Est



Come and experience the Bouge ton FRAC space through a game that allows you to discover the institution and its collection in an original, offbeat and fun way. Whether you’re a spectator

or participant, test your knowledge and let your imagination run wild. Winner or loser, each participant will leave with a souvenir of his or her visit.

Send us an e-mail to attend or take part in the game.

Venga a vivir el espacio Bouge ton FRAC a través de un juego que le permitirá descubrir la institución y su colección de una forma original, estrafalaria y divertida. Tanto si es espectador

o participante, ponga a prueba sus conocimientos y deje volar su imaginación. Gane o pierda, cada participante se irá a casa con un recuerdo de su visita.

Envíenos un correo electrónico para participar en el juego.

Erleben Sie den Raum Bouge ton FRAC mit einem Spiel, das es Ihnen ermöglicht, die Institution und ihre Sammlung auf originelle, schräge und spielerische Weise zu entdecken. Als Zuschauer/in

oder Teilnehmer/in, testen Sie Ihr Wissen und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Ob Verlierer oder Gewinner, jeder Teilnehmer nimmt ein kleines Andenken an seinen Besuch mit nach Hause.

Senden Sie eine E-Mail, um am Spiel teilzunehmen oder es zu besuchen.

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne