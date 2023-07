Journées Européennes du patrimoine au FRAC : atelier famille 1 Place Museux Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le FRAC vous invite à un atelier de pratique artistique en famille !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

1 Place Museux FRAC Champgne-Ardenne

Reims 51100 Marne Grand Est



The FRAC invites you to a family art workshop!

El FRAC le invita a un taller de arte en familia

Das FRAC lädt Sie zu einem künstlerischen Praxisworkshop für die ganze Familie ein!

