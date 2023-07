Journées européennes du patrimoine : Performance sans titre #03 – Béatrice Balcou 1 Place Museux Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Dans Performance sans titre #03, l’artiste Béatrice Balcou manipule une réplique en bois qu’elle a réalisée à partir d’une sculpture de l’artiste Claire Barclay, Hard Measure (2006).

Cette œuvre placebo est sortie de son emballage, installée, contemplée, désinstallée puis emballée à nouveau sous le regard des spectateur·trices.

Ces gestes, lents et minutieux – comme peuvent le faire ceux qui manipulent les oeuvres d’art – se répètent pendant une durée de plusieurs heures convoquant ainsi, à travers cet acte, une décélération du regard et une forme de méditation..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

1 Place Museux FRAC

Reims 51100 Marne Grand Est



In Performance sans titre #03, artist Béatrice Balcou manipulates a wooden replica of a sculpture by artist Claire Barclay, Hard Measure (2006).

This placebo work is taken out of its packaging, installed, contemplated, uninstalled and then rewrapped before the gaze of spectators.

These slow, meticulous gestures – like those who handle works of art – are repeated over a period of several hours, invoking a deceleration of the gaze and a form of meditation.

En Performance sans titre #03, la artista Béatrice Balcou manipula una réplica de madera que ha realizado de una escultura de la artista Claire Barclay, Hard Measure (2006).

Esta obra placebo se saca de su embalaje, se instala, se contempla, se desinstala y luego se vuelve a envolver ante la mirada de los espectadores.

Estos gestos lentos y meticulosos -como quienes manipulan obras de arte- se repiten a lo largo de varias horas, invitándonos a ralentizar la mirada y a participar en una forma de meditación.

In Performance ohne Titel #03 manipuliert die Künstlerin Béatrice Balcou eine Holzreplik, die sie aus der Skulptur Hard Measure (2006) der Künstlerin Claire Barclay gefertigt hat.

Dieses Placebo-Kunstwerk wird vor den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer aus seiner Verpackung genommen, aufgestellt, betrachtet, deinstalliert und wieder verpackt.

Diese langsamen und sorgfältigen Bewegungen – wie sie auch von denjenigen ausgeführt werden, die mit Kunstwerken umgehen – werden über einen Zeitraum von mehreren Stunden wiederholt.

