Sylvaine Martel « Palissade » 1 Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay, lundi 4 mars 2024.

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-05-27

Du figuratif au contemporain, du concept à la forme, entre installation et sculpture, les chemins se croisent encore et encore…

L’Entrée à la galerie Jean-Claude Simon est libre et gratuite.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30.

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



