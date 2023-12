EXPOSITION « L’AVENTURE COLOREE » DE DIDIER TRIGLIA 1 Place Molière Agde, 2 février 2024, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 10:00:00

fin : 2024-03-15 12:00:00

Tableaux et sculptures de Didier Triglia..

Artiste originaire de Perpignan, où il vit et travaille aujourd’hui, Didier Triglia puise la source de son art dans un univers poétique peuplé de personnages joyeux et de symboles primitifs, aboutissant à une mythologie toute personnelle.

Au croisement de la musique et de la figuration libre, ses oeuvres éveillent tous les sens et sont appréciées par de nombreux amateurs d’art et collectionneurs du monde entier.

Au fil des ans, il a présenté ses créations dans de nombreuses expositions collectives et individuelles, en France comme à l’étranger.

Son art à l’accent tribal porte en lui une puissance qui ne laisse personne indifférent, et il utilise souvent des contrastes saisissants entre les couleurs pour souligner les contours et les formes de la nature.

Didier Triglia est surtout connu pour ses peintures abstraites, caractérisées par des couleurs vibrantes, des formes organiques et une texture dynamique.

Sa passion pour les arts est clairement visible dans toutes ses oeuvres, qui sont imprégnées d’un sens aigu de l’expression et de la créativité.

A l’aise sur des supports aussi variés que la toile, le carton, le papier ou le tissu, il exprime également son talent sur des sculptures en résine, en bois flotté ou en matériaux recyclés.

Son travail, à la fois émotionnel et esthétique, cherche à capturer l’essence de la beauté dans l’imperfection, notamment dans tous ses travaux autour du recyclage et de la réutilisation de matériaux, mettant ainsi en valeur la beauté et la fragilité des objets inanimés.

> VERNISSAGE : Jeudi 1er février, 18h30

1 Place Molière

Agde 34300 Hérault Occitanie



