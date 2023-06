EXPOSITION INTERNATIONALE DE PARURES ET BIJOUX CONTEMPORAINS « XXL » 1 Place Molière Agde, 16 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

XXL est une exposition dédiée aux parures et bijoux contemporains « hors normes ». Réalisés par 18 créateurs de 9 pays du monde, ils sont l’émanation de tendances artistiques actuelles, où les créateurs et créatrices de bijoux ambitionnent une dimension sculpturale, rivalisant d’extravagance et d’innovations.

2023-06-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-27 19:00:00. .

1 Place Molière

Agde 34300 Hérault Occitanie



XXL is an exhibition dedicated to contemporary jewelry and ornaments « out of the ordinary ». Created by 18 designers from 9 countries around the world, they are the emanation of current artistic trends, where the creators of jewels aspire to a sculptural dimension, competing in extravagance and innovation

XXL es una exposición dedicada a joyas y adornos contemporáneos « fuera de lo común ». Creados por 18 diseñadores de 9 países de todo el mundo, son el resultado de las tendencias artísticas actuales, en las que los diseñadores de joyas buscan una dimensión escultórica, compitiendo en extravagancia e innovación

XXL ist eine Ausstellung, die zeitgenössischen, « außergewöhnlichen » Schmuckstücken gewidmet ist. Sie werden von 18 Designern aus 9 Ländern der Welt hergestellt und sind Ausdruck aktueller künstlerischer Trends, bei denen Schmuckdesigner und -designerinnen eine skulpturale Dimension anstreben und mit Extravaganz und Innovation wetteifern

