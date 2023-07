Marche de la fête de l’été 1 Place Mattin Trecu Ahetze, 22 juillet 2023, Ahetze.

Ahetze,Pyrénées-Atlantiques

Marche de 15km

Inscriptions sur place à partir de 8h

Départ à 8h30

Café offert et restauration après la marche.

2023-07-22

1 Place Mattin Trecu Place de la mairie

Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



15km walk

On-site registration from 8am

Departure at 8:30 am

Complimentary coffee and refreshments after the walk

15 km a pie

Inscripción in situ a partir de las 8h

Salida a las 8.30

Café y refrescos gratuitos después de la marcha

Wanderung von 15 km

Anmeldung vor Ort ab 8 Uhr

Start um 8:30 Uhr

Kostenloser Kaffee und Verpflegung nach der Wanderung

