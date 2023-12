Conférence « La vie d’Aglaé Adanson » 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins Conférence « La vie d’Aglaé Adanson » 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins, 19 décembre 2023, Moulins. Moulins Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 18:30:00

fin : 2023-12-19 Une conférence sur la botaniste de génie Aglaé Adanson, à l’origine du parc de l’arboretum de Baleine. La vie d’Aglaé Adanson sera racontée par Louise Courteix Adanson..

Une conférence sur la botaniste de génie Aglaé Adanson, à l’origine du parc de l’arboretum de Baleine. La vie d’Aglaé Adanson sera racontée par Louise Courteix Adanson. EUR.

1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Salle des fêtes

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Code postal 03000 Lieu 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Adresse 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Ville Moulins Departement Allier Lieu Ville 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Latitude 46.562164 Longitude 3.329917 latitude longitude 46.562164;3.329917

1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/