Conférence « Chefs d’œuvres de la musique » 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins, 28 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Cette conférence a pour but d’entraîner le public dans un voyage musical, du baroque à nos jours… A travers les chefs d’œuvres de la musique..

2023-11-28 18:30:00 fin : 2023-11-28 . EUR.

1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Salle des fêtes

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The aim of this lecture is to take the audience on a musical journey, from the Baroque to the present day… Through musical masterpieces.

El objetivo de esta conferencia es llevar al público a un viaje musical, desde el Barroco hasta nuestros días… A través de obras maestras de la música.

Dieser Vortrag soll das Publikum auf eine musikalische Reise mitnehmen, vom Barock bis heute… Durch die Meisterwerke der Musik.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région