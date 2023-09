Concert : Fabien de Ruyck 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins, 21 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Découvrez le concert sensationnel de Fabien de Ruyck ! Un voyage musical inoubliable avec son album « Recommencer », mélange de pop, rock et jazz. Sa voix envoûtante et son parcours exceptionnel vous transporteront..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. .

1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Salle des Fêtes

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover Fabien de Ruyck’s sensational concert! An unforgettable musical journey with his album « Recommencer », a blend of pop, rock and jazz. His spellbinding voice and exceptional career path will transport you.

¡Descubra el sensacional concierto de Fabien de Ruyck! Un viaje musical inolvidable con su álbum « Recommencer », una mezcla de pop, rock y jazz. Su voz hechizante y su carrera excepcional te transportarán.

Erleben Sie das sensationelle Konzert von Fabien de Ruyck! Eine unvergessliche musikalische Reise mit seinem Album « Recommencer », einer Mischung aus Pop, Rock und Jazz. Seine fesselnde Stimme und sein außergewöhnlicher Werdegang werden Sie mitreißen.

