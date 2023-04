Back to 80’s Party 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny, 8 avril 2023, Moulins.

Revivez les années 80 avec l’Étoile Moulins Yzeure Football lors de sa soirée Back to 80’s Party. Ambiance assurée avec Platine 03 aux platines. Réservez dès maintenant votre place !.

2023-04-08 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-08 . EUR.

1 place Maréchal de Lattre de Tassigny Salle des fêtes

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Relive the 80’s with the Étoile Moulins Yzeure Football during its Back to 80’s Party. Atmosphere guaranteed with Platine 03 at the turntables. Reserve your place now !

Revive los años 80 con el Étoile Moulins Yzeure Football durante su Back to 80’s Party. Ambiente garantizado con Platine 03 a los platos. ¡Reserva ya tu plaza!

Lassen Sie die 80er Jahre mit dem Étoile Moulins Yzeure Football bei seiner Back to 80’s Party wieder aufleben. Die Stimmung ist mit Platine 03 an den Plattentellern garantiert. Reservieren Sie jetzt Ihren Platz!

Mise à jour le 2023-03-27 par Office du tourisme de Moulins & sa région