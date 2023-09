Harkis, un passé qui ne passe pas 1 Place Marcel Plaisant Bourges, 25 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Dans le cadre de la Journée nationale des Harkis. En partenariat avec l’association Héritages des deux rives..

2023-09-25 fin : 2023-09-25 . EUR.

1 Place Marcel Plaisant

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



As part of the Journée nationale des Harkis. In partnership with the association Héritages des deux rives.

En el marco del Día Nacional de los Harkis. En colaboración con la asociación Héritages des deux rives.

Im Rahmen des Nationalen Tags der Harkis. In Partnerschaft mit dem Verein Héritages des deux rives.

Mise à jour le 2023-09-19 par BIT MEHUN SUR YEVRE