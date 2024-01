CONFÉRENCE L’ART NOUVEAU UNE AMBITION PARTAGÉE PAR CATHERINE KOENIG 1 Place Malraux Thionville, samedi 3 février 2024.

Thionville Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-02-03

L’Art Nouveau 1890-1910, Une ambition partagée

L’Art Nouveau est un mouvement artistique né à l’extrême fin du XIXe siècle en réaction des dérives de l’industrialisation. En une vingtaine d’années, il s’est développé dans la majeure partie des pays occidentaux en s’appuyant sur l’esthétique de la ligne courbe et des motifs végétaux et floraux. De l’Angleterre à l’Espagne, de la Belgique à la France, on retrouve des critères communs : l’Art Nouveau se caractérise par l’inventivité, la présence de rythmes, de couleurs, ornementations, inspirés des arbres, des fleurs, des insectes, des animaux, et qui introduisent du sensible dans le décor quotidien. C’est aussi un art utopique et ambitieux qui se joue des frontières et des nationalismes, et qui s’achève quelques années à peine avant l’éclatement de la première Guerre Mondiale.

Réservations obligatoires au 03 82 56 12 43 ou par mail à l’adresse : e.bordin@centre-jacques-brel.comTout public

0 EUR.

1 Place Malraux Centre Jacques Brel

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME