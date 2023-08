MANOUCHIAN UNE HISTOIRE FRANÇAISE 1 Place Malraux Thionville, 1 septembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Quatre-vingts ans après avoir été fusillé au Mont-Valérien par les nazis, le poète d’origine arménienne Missak Manouchian entrera avec sa femme Mélinée au Panthéon où ils rejoindront d’autres héros de la Résistance comme Jean Moulin, Geneviève Anthonioz de Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Jean Zay et Joséphine Baker.

L’Affiche Rouge, ce poème de Louis Aragon, mis en musique et interprété par Léo Ferré et plus tard par d’autres interprètes comme Bernard Lavilliers ou Feu Chatterton, a immortalisé le combat du groupe Manouchian et l’histoire de ce réseau de Résistance de FTP – MOI (Francs-Tireurs et Partisans – Main d’Œuvre Immigrée), de ces étrangers « morts pour la France ».

Au-delà du mythe et du symbole, qui était Manouchian, quel fut le rôle de son groupe dans la Libération de la France et quel est le sens de cet hommage ? Pour évoquer cet épisode de notre histoire et répondre à vos questions, nous avons choisi d’inviter deux personnalités qui ont permis l’entrée au Panthéon de Mélinée et Missak Manouchian.

Nos invités :

Jean-Pierre SAKOUN : Historien de formation, conservateur des Bibliothèques et ingénieur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Sakoun est président d’Unité laïque. C’est à lui qu’on doit cette initiative et la création aux côtés de plusieurs personnalités du Comité pour l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian.

Katia GUIRAGOSSIAN : Responsable éditorial chez OCS, Katia Guiragossian est documentariste. Elle est la petite-nièce de Missak et de Mélinée Manouchian.

Vendredi 2023-09-01 19:00:00 fin : 2023-09-01 . 0 EUR.

1 Place Malraux Puzzle

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Eighty years after being shot on Mont-Valérien by the Nazis, Armenian-born poet Missak Manouchian and his wife Mélinée will join other Resistance heroes such as Jean Moulin, Geneviève Anthonioz de Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Jean Zay and Joséphine Baker in the Panthéon.

L?Affiche Rouge, Louis Aragon?s poem set to music and performed by Léo Ferré, and later by other performers such as Bernard Lavilliers and Feu Chatterton, immortalized the struggle of the Manouchian group and the history of this FTP? resistance network MOI (Francs-Tireurs et Partisans ? Main d??uvre Immigrée) Resistance network, of those foreigners who « died for France ».

Beyond the myth and the symbol, who was Manouchian, what role did his group play in the Liberation of France, and what is the meaning of this tribute? To evoke this episode in our history and answer your questions, we have chosen to invite two of the personalities who made it possible for Mélinée and Missak Manouchian to be inducted into the Panthéon.

Our guests :

Jean-Pierre SAKOUN: Trained as a historian, curator of libraries and CNRS research engineer, Jean-Pierre Sakoun is president of Unité laïque. He was the driving force behind the creation of the Comité pour l?entrée au Panthéon de Missak Manouchian (Committee for the entry of Missak Manouchian into the Pantheon), alongside a number of other prominent figures.

Katia GUIRAGOSSIAN: Editorial manager at OCS, Katia Guiragossian is a documentary filmmaker. She is the great-niece of Missak and Mélinée Manouchian.

Bar and bookshop on site.

Ochenta años después de ser fusilado en el Mont-Valérien por los nazis, el poeta de origen armenio Missak Manouchian se reunirá con su esposa Mélinée en el Panteón, donde se unirán a otros héroes de la Resistencia como Jean Moulin, Geneviève Anthonioz de Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Jean Zay y Joséphine Baker.

L’Affiche Rouge, poema de Louis Aragon musicado e interpretado por Léo Ferré y más tarde por otros intérpretes como Bernard Lavilliers y Feu Chatterton, inmortalizó la lucha del grupo Manouchian y la historia de este FTP ? MOI (Francs-Tireurs et Partisans ? Main d??uvre Immigrée), de estos extranjeros que « murieron por Francia ».

Más allá del mito y el símbolo, ¿quién era Manouchian, qué papel desempeñó su grupo en la Liberación de Francia y cuál es el significado de este homenaje? Para evocar este episodio de nuestra historia y responder a sus preguntas, hemos decidido invitar a dos personalidades que hicieron posible que Mélinée y Missak Manouchian ingresaran en el Panteón.

Nuestros invitados:

Jean-Pierre SAKOUN: Formado como historiador, conservador de bibliotecas e ingeniero de investigación en el CNRS, Jean-Pierre Sakoun es presidente de Unité laïque. Es el responsable de esta iniciativa y de la creación del Comité para la Inclusión de Missak Manouchian en el Panteón, junto a otras personalidades.

Katia GUIRAGOSSIAN: Directora editorial de OCS, Katia Guiragossian es directora de documentales. Es sobrina nieta de Missak y Mélinée Manouchian.

Bar y librería in situ.

Achtzig Jahre nachdem der armenischstämmige Dichter Missak Manouchian von den Nazis auf dem Mont-Valérien erschossen wurde, wird er zusammen mit seiner Frau Mélinée in das Pantheon aufgenommen, wo sie sich zu anderen Helden der Résistance wie Jean Moulin, Geneviève Anthonioz de Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Jean Zay und Josephine Baker gesellen werden.

L’Affiche Rouge, das Gedicht von Louis Aragon, das von Léo Ferré und später von anderen Interpreten wie Bernard Lavilliers oder Feu Chatterton vertont und interpretiert wurde, verewigte den Kampf der Gruppe Manouchian und die Geschichte dieses Widerstandsnetzwerks der FTP? MOI (Francs-Tireurs et Partisans ? Main d??oeuvre Immigrée), von diesen Ausländern, die « für Frankreich starben ».

Jenseits von Mythos und Symbol, wer war Manouchian, welche Rolle spielte seine Gruppe bei der Befreiung Frankreichs und was ist der Sinn dieser Ehrung? Um diese Episode unserer Geschichte zu erörtern und Ihre Fragen zu beantworten, haben wir zwei Persönlichkeiten eingeladen, die die Aufnahme von Mélinée und Missak Manouchian in das Panthéon ermöglicht haben.

Unsere Gäste:

Jean-Pierre SAKOUN: Jean-Pierre Sakoun ist ausgebildeter Historiker, Bibliothekskonservator und Forschungsingenieur am CNRS und Präsident der Unité laïque (Laizistische Einheit). Ihm ist die Initiative und die Gründung des Komitees für die Aufnahme von Missak Manouchian in das Pantheon an der Seite mehrerer Persönlichkeiten zu verdanken.

Katia GUIRAGOSSIAN: Katia Guiragossian ist Redaktionsleiterin bei OCS und Dokumentarfilmerin. Sie ist die Großnichte von Missak und Mélinée Manouchian.

Bar und Buchhandlung vor Ort.

