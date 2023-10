Cours de Gym 1 Place Maisondieu Saint-Brice-sur-Vienne, 7 septembre 2023, Saint-Brice-sur-Vienne.

Saint-Brice-sur-Vienne,Haute-Vienne

La Gym Volontaire reprend à Saint-Brice. A la salle des fêtes, retrouvez une ambiance conviviale pour des séances de gym dynamique les lundis et jeudis et douce les lundis. 2 séances « découverte » offertes ! Renseignements par téléphone..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 20:00:00. .

1 Place Maisondieu Salle des fêtes

Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Gym Volontaire is back in Saint-Brice. At the Salle des Fêtes, join us for dynamic gym sessions on Mondays and Thursdays, and gentle gym sessions on Mondays. 2 « discovery » sessions free! Information by phone.

Vuelve la gimnasia voluntaria a Saint-Brice. En la sala del pueblo, encontrarás un ambiente agradable para sesiones de gimnasia dinámica los lunes y jueves y de gimnasia suave los lunes. ¡2 sesiones de « descubrimiento » gratuitas! Información por teléfono.

In Saint-Brice wird wieder Gym Volontaire angeboten. Im Festsaal finden Sie eine gesellige Atmosphäre vor, in der Sie montags und donnerstags dynamische und montags sanfte Gymnastikübungen machen können. 2 « Schnupper »-Trainingseinheiten werden angeboten! Telefonische Auskunft.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin