Temps fort électro au 109 : Avant-concert The real Moris + Moohj 1 Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon, 25 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Showcases DJ dans les bars.

En avant-soirée de Camion Bazar, mettez-vous dans l’ambiance au son des DJ sets electro avec les artistes locaux The Real Moris et Moohj, dans deux établissements bien connus de la vie nocturne montluçonnaise..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . .

1 Place Louise Thérèse de Montaignac 3 rue Sainte Anne

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



DJ showcases in bars.

Before Camion Bazar, get in the mood with electro DJ sets by local artists The Real Moris and Moohj, in two well-known Montluçonnais nightclubs.

Presentaciones de DJ en los bares.

Antes del Camion Bazar, anímese con los DJ sets de electro de los artistas locales The Real Moris y Moohj, en dos de las discotecas más conocidas de Montluçonn.

DJ-Showcases in den Bars.

Am Vorabend des Camion Bazar können Sie sich bei Elektro-DJ-Sets mit den lokalen Künstlern The Real Moris und Moohj in zwei bekannten Lokalen des Nachtlebens von Montluçonnais in Stimmung bringen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OTI Vallée du Coeur de France