MARCHÉ DU MONDE SOLIDAIRE 1 Place Léopold Lunéville, 25 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Organisé par La Case en Falafa

Un marché artisanal d’Afrique, de Madagascar, d’Asie… et des rencontres avec une quinzaine d’associations impliquées dans la solidarité internationale et locale, les migrations et l’aide aux migrants, la souveraineté alimentaire, etc.

Diverses animations seront aussi proposées : musique, danse, quizz, réunions-débats…

Entrée Libre. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Léopold Salon des Halles

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Organized by La Case en Falafa

A craft market from Africa, Madagascar, Asia? and meetings with some fifteen associations involved in international and local solidarity, migration and aid to migrants, food sovereignty, etc.

A variety of events will also be on offer, including music, dance, quizzes and panel discussions

Free admission

Organizado por La Case en Falafa

Un mercado de artesanía de África, Madagascar y Asia… y encuentros con una quincena de asociaciones comprometidas con la solidaridad internacional y local, las migraciones y la ayuda a los migrantes, la soberanía alimentaria, etc.

También se organizarán diversas actividades: música, danza, concursos y debates

Entrada gratuita

Organisiert von La Case en Falafa

Ein Kunsthandwerksmarkt aus Afrika, Madagaskar und Asien… und Treffen mit rund 15 Vereinen, die sich für internationale und lokale Solidarität, Migration und Hilfe für Migranten, Ernährungssouveränität usw. einsetzen.

Es werden auch verschiedene Animationen angeboten: Musik, Tanz, Quiz, Diskussionsrunden?

Freier Eintritt

