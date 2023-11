FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 1 Place Léopold Lunéville, 25 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Festival des solidarités organisé par le collectif Festisol, avec le concours de 15 associations du monde de la solidarité internationale

Tous renseignements au 06 23 60 75 17. SUR LES 2 JOURS :

– marché du monde solidaire (présentation des associations et de produits africains, indiens, de Madagascar…)

– exposition photographique « Les couleurs de l’inde du sud »

– Mur d’expression pour laisser les enfants s’exprimer

_ Jouer du Kalimba

– jeux africains AWALE et FANGA (ateliers de jeux de semailles proposés aux enfants et ados pour s’amuser)

– jeu de l’oie les droits de l’enfant et pleins d’autres choses.. Tout public

Samedi 2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Léopold salon des Halles

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Festival des solidarités organized by the Festisol collective, with the support of 15 international solidarity associations

For further information, call 06 23 60 75 17. OVER 2 DAYS :

? solidarity world market (presentation of associations and products from Africa, India, Madagascar, etc.)

? photographic exhibition « The colors of South India

? Expression wall to let children express themselves

_ Kalimba playing

? African games AWALE and FANGA (sowing game workshops for children and teenagers)

? children’s rights goose game and much more.

Festival de solidaridad organizado por el colectivo Festisol, con el apoyo de 15 asociaciones del mundo de la solidaridad internacional

Para más información, llame al 06 23 60 75 17. DURANTE LOS 2 DÍAS :

? mercado mundial de la solidaridad (presentación de asociaciones y productos de África, India, Madagascar, etc.)

? exposición fotográfica « Los colores del Sur de la India

? Muro de expresión para que los niños se expresen

tocar la kalimba

? juegos africanos AWALE y FANGA (talleres de juegos de siembra para que niños y adolescentes se diviertan)

? Juego de la oca sobre los derechos del niño y muchas otras cosas.

Festival der Solidarität, organisiert vom Kollektiv Festisol, mit der Unterstützung von 15 Vereinen aus der Welt der internationalen Solidarität

Alle Informationen unter 06 23 60 75 17. AN BEIDEN TAGEN :

? Markt der solidarischen Welt (Präsentation der Vereine und von Produkten aus Afrika, Indien, Madagaskar usw.)

? Fotoausstellung « Die Farben Südindiens »

? Ausdruckswand, um die Kinder sich ausdrücken zu lassen

spielen auf der Kalimba

? afrikanische Spiele AWALE und FANGA (Workshops zu Saatgutspielen für Kinder und Jugendliche, um Spaß zu haben)

? Gänsespiel Kinderrechte und viele andere Dinge.

Mise à jour le 2023-11-10 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS