EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DU 53EME RT – 30 ANS À LUNÉVILLE 1 Place Léopold Lunéville, 20 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le 53e RT vous propose une expo-photo consacrant les 30 ans de présence du Régiment à Lunéville. L’ouverture de l’exposition (10h) sera suivie d’un prise d’arme à 11h sur la place Léopold dans le cadre de la Saint-Gabriel (Saint patron des Transmissions).

Expo visible au Salon des Halles – de 10h à 18h. Tout public

Mercredi 2023-09-20 10:00:00 fin : 2023-09-20 18:00:00. 0 EUR.

1 Place Léopold Salon des Halles

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The 53rd RT presents a photo exhibition celebrating the Regiment’s 30 years in Lunéville. The opening of the exhibition (10am) will be followed by a parade at 11am on Place Léopold to celebrate Saint-Gabriel (patron saint of the Transmissions).

Exhibition on view at the Salon des Halles? from 10am to 6pm

El 53º RT organiza una exposición fotográfica con motivo de los 30 años de presencia del Regimiento en Lunéville. Tras la inauguración de la exposición (10.00 h), a las 11.00 h tendrá lugar un desfile en la plaza Léopold, en el marco de las celebraciones de San Gabriel (Patrón de las Transmisiones).

La exposición podrá visitarse en el Salon des Halles de 10.00 a 18.00 horas

Das 53. RT bietet Ihnen eine Fotoausstellung über die 30-jährige Präsenz des Regiments in Lunéville. Auf die Eröffnung der Ausstellung (10 Uhr) folgt um 11 Uhr ein Waffengang auf dem Place Léopold im Rahmen des Saint-Gabriel-Festes (Schutzpatron der Fernmeldetruppen).

Die Ausstellung ist von 10 bis 18 Uhr im Salon des Halles zu sehen

Mise à jour le 2023-08-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS