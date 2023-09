HEMERA – Commis & Barbotine 1 Place Jourdan Limoges, 24 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le dimanche 24 septembre dans l’espace Héméra à Limoges de 10H à 22H,

Le festival « Toques et Porcelaine » est l’occasion pour l’espace Héméra, situé dans les locaux de l’ancien hôtel de Commandement, de proposer une journée autour de la céramique et de la gastronomie.

Toute la journée, vous pourrez vous restaurer auprès de foodtrucks et d’une buvette. Vous trouverez également de la vente de céramiques et une exposition.

Les enfants (et le grands) pourront participer à l’animation « Barbapapa fleurie » et assister à un spectacle de Marcel et Compagnie dès 16H.

Un DJ Set sera présent de 18H à 22H.

Informations complémentaires auprès d’Héméra..

1 Place Jourdan Espace HEMERA

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, September 24 at Espace Héméra, Limoges, from 10am to 10pm,

The « Toques et Porcelaine » festival is an opportunity for Espace Héméra, located on the premises of the former Hôtel de Commandement, to offer a day devoted to ceramics and gastronomy.

All day long, you’ll be able to dine at foodtrucks and a refreshment stand. You’ll also find ceramics for sale and an exhibition.

Children (and adults) will be able to take part in the « Barbapapa in Bloom » animation and watch a show by Marcel et Compagnie from 4pm.

A DJ set will be on hand from 6pm to 10pm.

Further information from Héméra.

Domingo 24 de septiembre en el Espace Héméra de Limoges, de 10.00 a 22.00 horas,

El festival « Toques et Porcelaine » es la ocasión para el Espace Héméra, situado en los locales del antiguo Hôtel de Commandement, de organizar una jornada dedicada a la cerámica y la gastronomía.

A lo largo del día, podrá comer en los foodtrucks y en el bar. También encontrará cerámica a la venta y una exposición.

Los niños (y los adultos) podrán participar en la animación « Barbapapa en flor » y asistir a un espectáculo de Marcel et Compagnie a partir de las 16.00 h.

De 18:00 a 22:00, habrá un DJ set.

Más información en Héméra.

Am Sonntag, den 24. September im Espace Héméra in Limoges von 10H bis 22H,

Das Festival « Toques et Porcelaine » bietet dem Espace Héméra in den Räumlichkeiten des ehemaligen Hôtel de Commandement die Gelegenheit, einen Tag rund um Keramik und Gastronomie anzubieten.

Den ganzen Tag über können Sie sich bei Foodtrucks und an einem Getränkestand verpflegen. Außerdem finden Sie einen Keramikverkauf und eine Ausstellung.

Kinder (und Erwachsene) können an der Animation « Barbapapa fleurie » teilnehmen und ab 16 Uhr eine Show von Marcel et Compagnie sehen.

Ein DJ-Set wird von 18 bis 22 Uhr auflegen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Hemera.

