Journée du Patrimoine 2023 – Héméra (ancien hôtel de commandement) 1 Place Jourdan Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Visite guidée d’un ancien hôtel de commandement (30min).

Départ à : 10h/11h/14h/15h.

Vous visiterez l’ancien hôtel de commandement de l’armée française, avec son histoire militaire du début du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Vous pourrez visiter les pièces principales de ce bâtiment, la salle de réception, l’escalier d’honneur… Y découvrir des anecdotes sur son passé et apprécier les transformations réalisées pour lui redonner une nouvelle vie.

Groupe de 10 personnes maximum.

Réservation par téléphone..

1 Place Jourdan Héméra

Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of a former command hotel (30min).

Departure at : 10h/11h/14h/15h.

You’ll visit the former command hotel of the French army, with its military history from the early 18th century to the present day. You can visit the main rooms of this building, the reception hall, the grand staircase… Discover anecdotes about its past and appreciate the transformations carried out to give it a new lease of life.

Groups of 10 maximum.

Reservations by telephone.

Visita guiada a un antiguo hotel comando (30min).

Salida a las : 10h/11h/14h/3h.

Visitará el antiguo hotel de mando del ejército francés, con su historia militar desde principios del siglo XVIII hasta nuestros días. Podrá visitar las principales salas del edificio, la sala de recepción, la gran escalera y mucho más. Descubrirá anécdotas sobre su pasado y apreciará las transformaciones llevadas a cabo para darle una nueva vida.

Grupos de 10 personas como máximo.

Reservas por teléfono.

Führung durch ein ehemaliges Kommandohotel (30min).

Abfahrt um: 10.00/11.00/14.00/15.00 Uhr.

Sie besichtigen das ehemalige Kommandohotel der französischen Armee mit seiner Militärgeschichte vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis heute. Sie können die Haupträume dieses Gebäudes, den Empfangssaal, die Ehrentreppe usw. besichtigen. Dort erfahren Sie Anekdoten über seine Vergangenheit und schätzen die Umbauten, die vorgenommen wurden, um ihm neues Leben einzuhauchen.

Gruppe von maximal 10 Personen.

Telefonische Reservierung.

