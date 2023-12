Conférence : la longue histoire des paysages alsaciens 1 Place Joffre Thann, 25 janvier 2024, Thann.

Quand nos aïeux modifiaient leur monde. Dominique Schwartz, géographe spécialisé en analyse des sols met en lumière certains paysages anciens disparus de la région alors que les modes de vie, les techniques et les objectifs d’exploitation étaient très différents des nôtres. Vous pourrez découvrir les outils scientifiques permettant de reconstituer les paysages issus des parcellaires mis en place par les aïeux. Certains paysages agraires sont sans équivalent actuels dans nos régions ou ailleurs.

