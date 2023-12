RALLYE « ACCOMPAGNÉ » : A LA DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE DE NEUFCHÂTEAU 1 place Jeanne d’Arc Neufchâteau, 1 mars 2024, Neufchâteau.

Neufchâteau Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-03-01 15:00:00

fin : 2024-03-01 16:30:00

L’équipe de l’Office de Tourisme vous ouvre les portes des trésors néocastriens pour un rallye à vibre en équipe. Votre mission : répondre à une série de questions et relever des défis photos, le tout en moins d’une heure ! Et surtout, plus rapidement que les autres équipes !

Bonus : à la fin du rallye, les réponses vous seront dévoilées autour d’un goûter et vous repartirez avec un souvenir 100% personnalisé !

Places limitées : 3 équipes de 4 personnes maximum

RDV à l’Office de Tourisme

Conditions d’accueil : prévoir un smartphone pour les défis

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’équipe de l’Office de Tourisme vous ouvre les portes des trésors néocastriens pour un rallye à vibre en équipe. Votre mission : répondre à une série de questions et relever des défis photos, le tout en moins d’une heure ! Et surtout, plus rapidement que les autres équipes !

Bonus : à la fin du rallye, les réponses vous seront dévoilées autour d’un goûter et vous repartirez avec un souvenir 100% personnalisé !

Places limitées : 3 équipes de 4 personnes maximum

RDV à l’Office de Tourisme

Conditions d’accueil : prévoir un smartphone pour les défis

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des VosgesTout public

3 EUR.

1 place Jeanne d’Arc

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-15 par OT DE L’OUEST DES VOSGES