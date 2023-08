ESCAPE GAME AU TRIBUNAL D’INSTANCE 1 place Jeanne d’Arc Neufchâteau, 31 octobre 2023, Neufchâteau.

Neufchâteau,Vosges

La porte du tribunal vient de se refermer alors que vous commenciez votre visite. Un double des clefs existe mais votre guide ne sait plus où il est rangé. Vous allez devoir l’aider pour pouvoir vous échapper de ces lieux. Résolvez 7 énigmes pour y parvenir mais attention, vous n’avez qu’une heure pour vous en sortir…

Places limitées : de 4 à 8 enfants de 8 à 12 ans

RDV à l’Office de Tourisme

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges. Enfants

Mardi 2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 11:00:00. 10 EUR.

1 place Jeanne d’Arc

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



The courthouse door has just slammed shut as you began your tour. A spare key exists, but your guide doesn’t know where it is. You’ll have to help him if you want to escape. Solve 7 riddles to do so, but be warned: you’ve only got an hour to get out?

Limited places: 4 to 8 children aged 8 to 12

Meeting point at the Tourist Office

Reservations required at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

La puerta del juzgado acaba de cerrarse de golpe al comenzar la visita. Hay una llave de repuesto, pero tu guía ya no sabe dónde está. Tendrás que ayudarle a escapar. Resuelve 7 acertijos para hacerlo, pero ten cuidado, sólo tienes una hora para salir?

Plazas limitadas: de 4 a 8 niños de 8 a 12 años

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo del Oeste de los Vosgos

Die Tür des Gerichtsgebäudes hat sich gerade geschlossen, als Sie Ihren Rundgang begonnen haben. Es gibt einen Zweitschlüssel, aber Ihr Führer weiß nicht, wo er aufbewahrt wird. Sie müssen ihm helfen, um aus diesem Ort zu entkommen. Lösen Sie sieben Rätsel, um dies zu tun, aber achten Sie darauf, dass Sie nur eine Stunde Zeit haben, um zu entkommen

Begrenzte Plätze: 4 bis 8 Kinder von 8 bis 12 Jahren

Treffpunkt im Fremdenverkehrsamt

Reservierungen sind beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges erforderlich

Mise à jour le 2023-08-19 par OT DE L’OUEST DES VOSGES