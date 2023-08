JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – RALLYE ACCOMPAGNÉ 1 place Jeanne d’Arc Neufchâteau, 16 septembre 2023, Neufchâteau.

Neufchâteau,Vosges

Cette année, profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’étonnante richesse de Neufchâteau au travers d’un Rallye « Accompagné ».

Comment joué ? Rien de plus simple !

En famille ou entre amis, venez pousser la porte des trésors de la ville. Une série de questions et des défis « photos » vous attendent. Mais attention, le temps est limité ! Que la meilleure équipe gagne !

Petit + : un souvenir personnalisé vous sera remis à la fin de ce rallye.

Places limitées : 3 équipes de 5 personnes

Conditions d’accueil : prévoir un smartphone pour les défis

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 11:00:00. 0 EUR.

1 place Jeanne d’Arc

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est



This year, take advantage of the European Heritage Days to discover the astonishing wealth of Neufchâteau through an « Accompanied » Rally.

How do you play? It couldn’t be easier!

With family or friends, come and push open the door to the town’s treasures. A series of questions and photo challenges await you. But time is limited! May the best team win!

Little bonus: you’ll receive a personalized souvenir at the end of the rally.

Limited places: 3 teams of 5 people

Conditions: bring your smartphone for the challenges

Reservations required from the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges

Este año, aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir la asombrosa riqueza de Neufchâteau a través de un Rally « Acompañado ».

¿Cómo se juega? ¡Más fácil imposible!

En familia o con amigos, venga a abrir de par en par la puerta de los tesoros de la ciudad. Le esperan una serie de preguntas y desafíos fotográficos. Pero cuidado, ¡el tiempo es limitado! ¡Que gane el mejor equipo!

Bonus: recibirás un recuerdo personalizado al final del rally.

Plazas limitadas: 3 equipos de 5 personas

Condiciones: trae tu smartphone para los desafíos

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de los Vosgos Occidentales

Nutzen Sie die diesjährigen Europäischen Tage des Kulturerbes, um den erstaunlichen Reichtum von Neufchâteau mithilfe einer « begleiteten » Rallye zu entdecken.

Wie wird gespielt? Nichts ist einfacher als das!

Stoßen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Tür zu den Schätzen der Stadt auf. Eine Reihe von Fragen und Foto-Herausforderungen warten auf Sie. Aber Vorsicht: Die Zeit ist begrenzt! Möge das beste Team gewinnen!

Kleines Plus: Am Ende der Rallye erhalten Sie ein persönliches Andenken.

Begrenzte Plätze: 3 Teams zu je 5 Personen

Empfangsbedingungen: Bringen Sie ein Smartphone für die Herausforderungen mit

Obligatorische Reservierungen beim Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges (Fremdenverkehrsamt der Westvogesen)

Mise à jour le 2023-08-21 par OT DE L’OUEST DES VOSGES