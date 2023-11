L’Europe fait son réveillon 1 Place Jean Moulin Villeréal, 31 décembre 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Soirée du 31 décembre animée par l’Incroyable Chanteuse Fran Ray & ses Musiciens.

Apéritif : Mise en Bouche (3 par pers) & sa coupe de Champagne.

Pré-entrée : Lentilles Caviar, Langoustines, Crémeux Noisettes, Bisque de Langoustines.

Entrée : Mi-Cuit de Foie Gras IGP Périgord au Gaïa & Poivres, Brioche Maison.

Plat : Ballotine de Pintade Fermière à la Truffe Mélanosporum, Épinard, Duxelle de Champignons & Sauce Poulette Truffée.

Fromage : Fromage de Chèvre Travaillée aux Pruneaux, Truffes, Noisettes & Sorbet Miel Thym.

Dessert : Surprise des Fêtes !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

1 Place Jean Moulin La Table de L’Europe

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



December 31st party hosted by the Incroyable Singer Fran Ray & her musicians.

Aperitif: Mise en Bouche (3 per person) & a glass of Champagne.

Pre-entrée: Caviar Lentils, Langoustines, Hazelnut Cream, Langoustine Bisque.

Appetizer: Mi-Cuit de Foie Gras IGP Périgord au Gaïa & Poivres, Brioche Maison.

Main course: Ballotine of Farmhouse Guinea Fowl with Melanosporum Truffle, Spinach, Duxelle of Mushrooms & Truffled Chicken Sauce.

Cheese: Goat’s cheese with Prunes, Truffles, Hazelnuts & Thyme Honey Sorbet.

Dessert: Holiday Surprise!

31 de diciembre noche organizada por el cantante Incroyable Fran Ray y sus músicos.

Aperitivo: Mise en Bouche (3 por persona) y una copa de Champagne.

Pre-entrada: Lentejas de Caviar, Langostinos, Crema de Avellanas, Bisque de Langostinos.

Entrante: Mi-Cuit de Foie Gras IGP Périgord au Gaïa & Poivres, Brioche Maison.

Plato principal: Ballotine de pintada de granja con trufa melanosporum, espinacas, duxelle de setas y salsa de pollo trufada.

Queso: Queso de cabra con ciruelas pasas, trufas, avellanas y sorbete de miel y tomillo.

Postre: ¡Sorpresa festiva!

Abend des 31. Dezembers, der von der unglaublichen Sängerin Fran Ray & ihren Musikern gestaltet wird.

Aperitif: Mise en Bouche (3 pro Person) und ein Glas Champagner.

Vorspeise: Kaviarlinsen, Langustinen, cremige Haselnüsse, Bisque de Langoustines.

Vorspeise: Mi-Cuit de Foie Gras IGP Périgord au Gaïa & Poivres, Brioche Maison.

Gang: Ballotine vom Perlhuhn mit Melanosporum-Trüffel, Spinat, Champignon-Duxelle & getrüffelte Hühnersauce.

Käse: Ziegenkäse mit Pflaumen, Trüffeln, Haselnüssen und Honig-Thymian-Sorbet.

Dessert: Festtagsüberraschung!

