Villeréal Menu de Noël à La Table de L’Europe 1 Place Jean Moulin Villeréal, 24 décembre 2023, Villeréal. Villeréal,Lot-et-Garonne Concert de musique LIVE.

Cocktails, Vins & Assiettes à partager.

2023-12-24 fin : 2023-12-25 14:00:00. EUR.

1 Place Jean Moulin La Table de L’Europe

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



LIVE music concert.

Cocktails, Wines & Plates to share Concierto de música en DIRECTO.

Cócteles, vinos y platos para compartir Konzert mit LIVE-Musik.

