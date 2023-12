1ère randonnée de l’année 1 Place Jean Moulin Blangy-sur-Bresle, 6 janvier 2024, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 09:00:00

fin : 2024-01-06 12:00:00

Les amateurs et confirmés de randonnée sont attendus à 9h au parking du gymnase Maurice Fléchelle pour fêter la première randonnée de l’année et déguster de bonnes crêpes en compagnie des membres de l’association Blangy Loisirs.

Cette première édition sera l’occasion de ré-adhérer à l’association pour l’année.

Tarif au choix : 12.00€ pour l’année (randonnée illimitée) ou 2.00€/randonnée (sous réserve)

Infos : 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 86 88 78 25.

1 Place Jean Moulin

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle