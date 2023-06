Les ateliers couture d’Anastasie pour adultes et enfants à partir de 8 ans 1 Place Jean-Louis Noël Saint-Martin-de-Sanzay, 24 juin 2023, Saint-Martin-de-Sanzay.

Saint-Martin-de-Sanzay,Deux-Sèvres

Débutant, initié ou confirmé, venez confectionner un projet au choix avec les ateliers couture d’Anastasie et découvrez le charme des anciennes machines à coudre allant des années 60-70..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 12:30:00. EUR.

1 Place Jean-Louis Noël

Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re a beginner, an expert or a seasoned sewer, come and make a project of your choice with Anastasie’s sewing workshops, and discover the charm of old sewing machines from the 60s and 70s.

Tanto si es principiante, experto o experto en costura, venga a realizar un proyecto de su elección en los talleres de costura de Anastasie y descubra el encanto de las antiguas máquinas de coser de los años 60 y 70.

Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner – fertigen Sie mit Anastasies Nähateliers ein Projekt Ihrer Wahl an und entdecken Sie den Charme alter Nähmaschinen aus den 60er- und 70er-Jahren.

