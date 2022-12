Enseigner les danses traditionnelles aux enfants 1, Place Jean Cocteau, Riorges (42), 4 mars 2023, .

Formation gratuite

avec Morgane Darnaud

OBJECTIFS : • Savoir évaluer le potentiel d’apprentissage d’un groupe d’enfants• Identifier les compétences nécessaires à la pratique des danses traditionnelles et les mettre en lien avec les acquis psychomoteurs de l’enfant• Acquérir une base de répertoire pour un atelier danse trad jeune public• Acquérir des outils pratiques pour animer une séance • Être capable de construire un projet cohérent autour de la transmission des danses traditionnelles par l’analyse d’un contexte d’intervention • Pouvoir enrichir et renouveler son répertoire par une démarche de création #### CONTENU : La formation proposera aux participant·es des outils concrets pour créer un projet et animer des séances de danses traditionnelles avec un groupe d’enfants. Cette journée sera aussi l’occasion d’une réflexion collective, avec pour base les différentes expériences de l’intervenante et des participant·es.- Présentation d’un répertoire pour le jeune public- De la petite enfance aux pré-ados : décliner et adapter son répertoire- Techniques ludiques d’apprentissage pour les enfants- Analyse de la construction d’un projet à destination du jeune public- Animer un atelier : positionnement de l’intervenant, gestion d’une séance- Pistes pour enrichir et renouveler son répertoire par une démarche de création PRÉREQUIS Avoir une pratique des danses et/ou musiques traditionnelles.Pouvoir chanter une chanson ou un air de musique à danser. INTERVENANTE : MORGANE DARNAUD Après un cursus classique en violon, Morgane Darnaud découvre les bals et les musiques à danser. Elle se tourne alors vers la pratique des musiques traditionnelles en expérimentant de nouvelles méthodes d’apprentissage basées sur l’oralité. Titulaire du DUMI délivré par le CFMI de Lyon, elle intervient en milieu scolaire. Elle fait aujourd’hui partie de l’équipe pédagogique de l’école de musique de l’association Les Brayauds-CMDT 63 en tant que professeure de violon. Elle est également coordinatrice du réseau TRADAMUSE (réseau départemental de sensibilisation aux musiques et danses traditionnelles auprès des intervenants en école primaire créé en 1998) et anime à ce titre plusieurs formations par an auprès des professeurs des écoles participants. Elle est musicienne dans les groupes Arizonà et Triplette. PUBLIC : Intervenant·es bénévoles d’associations, f**ormateur·rices associatifs.**Pour les autre profil, n’hésitez pas à nous contacter directement ! #### INFOS PRATIQUES : Date : Samedi 4 mars 2023, de 9h30 à 17h30 Lieu : Centre social « L’Arbre à chouettes » de Riorges (Agglomération de Roanne – 42).1 place Jean Cocteau, 42153 Riorges.Dans la salle de danse. #### INSCRIPTIONS : Formation gratuite, sur inscription et sur adhésion au CMTRA (10 € / 30 €). • Adhésion en ligne (année 2023) : sur ce lien Les adhésions effectuées au mois de décembre 2022 seront valables en 2023. • Inscription à la formation : sur ce formulaire Nous vous confirmerons votre inscription par retour de mail. EN SAVOIR PLUS : Maëllis Daubercies actionculturelle@cmtra.org04.78.70.45.47 Organisé par le CMTRA, en partenariat avec le Centre social « L’Arbre à Chouettes » de Riorges, avec la participation des Infos Danses e t avec le soutien du Fonds pour le Développement de la Vie Associative.source : événement Enseigner les danses traditionnelles aux enfants publié sur AgendaTrad

