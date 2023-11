Conte musical « Dans le jardin » 1 Place Henri Sibor Garlin, 2 décembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

La médiathèque accueille la compagnie « Le temps d’une étincelle » pour un conte musical familial intitulé « Dans le jardin ». Sur réservation..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

1 Place Henri Sibor Salle Saint Pierre

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The media library welcomes the « Le temps d’une étincelle » company for a family musical tale entitled « Dans le jardin ». Reservations required.

La mediateca acoge a la compañía « Le temps d’une étincelle » para un cuento musical familiar titulado « Dans le jardin ». Reserva obligatoria.

Die Mediathek empfängt das Ensemble « Le temps d’une étincelle » für ein musikalisches Familienmärchen mit dem Titel « Dans le jardin » (Im Garten). Mit Voranmeldung.

