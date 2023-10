Bébés lecteurs 1 place Henri Sibor Garlin, 14 octobre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Les bibliothécaires vous proposent un temps privilégié avec votre enfant (de 10 mois à 3 ans) autour des livres, des comptines et jeux de doigts. Durée : 30 min. Sur inscription, places limitées..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 10:30:00. EUR.

1 place Henri Sibor Médiathèque

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The librarians offer you a special time with your child (aged 10 months to 3 years) around books, nursery rhymes and fingerplays. Duration: 30 min. Registration required, places limited.

Los bibliotecarios le proponen un momento especial con su hijo (de 10 meses a 3 años) en torno a libros, canciones infantiles y juegos de dedos. Duración: 30 minutos. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

Die Bibliothekarinnen bieten Ihnen eine besondere Zeit mit Ihrem Kind (von 10 Monaten bis 3 Jahren) rund um Bücher, Reime und Fingerspiele an. Dauer: 30 Minuten. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN